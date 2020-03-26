2020-03-26T10:58:07+03:00
Общество

Коммунальщики закрасили Давида в Итальянском садике

Изображение знаменитой скульптуры, созданное петербургскими художниками, не продержалось и недели
Алина ЧЕМЕРИС
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Очертания прекрасного юноши проступают даже через краску, которой его замазалиОчертания прекрасного юноши проступают даже через краску, которой его замазалиФото: СОЦСЕТИ
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Еще пару дней назад один из главных символов эпохи Ренессанса красовался на фасаде дома в Итальянском садике, и буквально вчера поздним вечером поступили «сводки с полей»: Давида закрасили.

- С мест сообщают: коммунальные службы в Итальянском садике победили коронавирус из Италии! А вирус из России не победили. Вот так, был Давид, да весь вышел, - пишет на своей странице один из создателей граффити Олег Лукьянов.

Давида создали петербургские художники в поддержку Италии, где бушует коронавирус Фото: СОЦСЕТИ

Давида создали петербургские художники в поддержку Италии, где бушует коронавирусФото: СОЦСЕТИ

Картину с изображением легендарной статуи Микеланджело петербургские художники нарисовали в пятницу 19 марта. Давид получился в разы меньше своего итальянского прототипа, зато прикрыл фиговым листом причинное место и «надел» маску – тоже в виде листа.

Таким образом авторы работы хотели поддержать Италию, где сегодня ситуация с коронавирусом наиболее сложная. Однако шедевр знаменитого скульптора Возрождения, поселившийся в центре Северной столицы, не убедил коммунальщиков, что красота способна спасти мир. Петербургский Давид не продержался и недели.

Но очертания прекрасного юноши проступают даже через краску, которой его замазали. Вряд ли после этого фасад стал выглядеть благороднее, однако уже не поспоришь: здесь был Давид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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