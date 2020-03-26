2020-03-26T11:05:08+03:00
Происшествия

Белорус приехал в петербургский хостел делать ремонт, напился, ограбил постояльца и попал в полицию

Теперь мужчине грозит тюремный срок
Петр КИБЕР
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Гастарбайтер из Белоруссии ограбил постояльца хостела.Гастарбайтер из Белоруссии ограбил постояльца хостела.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сразу несколько событий резко изменили жизнь гражданина Белоруссии, приехавшего в Петербург на заработки. В один не самый прекрасный вечер он перебрал со спиртным и ограбил постояльца хостела. Утром на хулигане уже были надеты наручники.

- 25 марта в 07:45 в дежурную часть по экстренному номеру по 112 поступило сообщение от мужчины 1972 года рождения о том, что в одном из номеров хостала на Гончарной улице неизвестный отобрал у него мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские быстро выяснили, что грабителем оказался официально безработный житель белорусского города Лида, который приехал в Петербург в марте 2020 года. В этом самом хостеле он жил и делал ремонт.

На момент приезда полиции 33-летний хулиган был пьян и спал. Его задержали и отвезли в отделение. На мужчину завели дело по статье «Грабеж» за пьяную выходку ему грозит как штраф, так принудительные работы или даже тюрьма на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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