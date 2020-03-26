Три новых памятника могут появиться в Петербурге

26 Март 2020 2020-03-26T11:37:13+03:00

Три новых памятника истории и культуры могут появиться в Петербурге / Фото: КГИОП

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В Петербурге может появиться три новых памятника. Как стало известно в четверг, 26 марта, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проверяет три объекта, которые планирует внести в перечень выявленных ценных мест города.

- Решение о включении подъездной аллеи Свято-Троицкого кладбища в Петергофе, деревянного жилого дома в Лисьем Носу и достопримечательного места «Участок Шлиссельбургского тракта с лицевой фоновой застройкой» в Усть-Ижоре в перечень выявленных объектов приняла комиссия КГИОП, - сообщили в комитете.

Шлиссельбургский тракт / Фото: КГИОП

Шлиссельбургский тракт был проложен в первой половине XVIII века как часть почтовой дороги из Санкт-Петербурга через Шлиссельбург в Архангельск. На территории Усть-Ижоры расположен наиболее хорошо сохранившийся отрезок исторической трассы, имеющий на большом протяжении историческое булыжное мощение.

Подъездная аллея / Фото: КГИОП

Свято-Троицкое кладбище было основано в 1780-е годы, первые захоронения на его территории датируются 1782 годом, а официальное открытие – 1786 годом. В настоящее время большая часть сохранившейся территории кладбища с надгробными памятниками и фундаментами культовых сооружений является выявленным объектом культурного наследия «Парк Свято-Троицкого кладбища».

ИСТОЧНИК KP.RU