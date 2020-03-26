2020-03-26T11:51:46+03:00
Происшествия

С погоней полиция Петербурга задержала угнанную иномарку

Машина находилась в розыске с 27 февраля текущего года
Лилия КОЗЛОВА
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С погоней полиция остановила находящуюся в розыске иномаркуС погоней полиция остановила находящуюся в розыске иномаркуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники ДПС поймали предполагаемого автоугонщика Красногвардейском районе. Вечером в среду, 25 марта, его задержали с погоней. Подозреваемый как раз пытался скрыться от правоохранителей на краденной иномарке, но попался в руки полиции.

- 25 марта 2020 года около 19:30 экипажем ДПС Невского района на Октябрьской набережной у дома 38 был замечен автомобиль «Мазда-3», который по базам данных числился в розыске, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Полицейские потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал это и дал по газам. Инспекторы ДПС организовали преследование иномарки, и нарушителя удалось задержать уже на территории Красногвардейского района у дома 4 на Заневском проспекте. На автомобиле были установлены подложные номерные знаки.

Установлено, что авто находилось в розыске с 27 февраля. Задержанным оказался 46-летний гражданин. Устанавливается причастность данного мужчины к краже иномарки, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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