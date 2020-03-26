Жители улицы Рубинштейна требуют закрыть бары из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T12:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

«В музей – нельзя, а в – бар можно?» – с таким вопросом жители улицы Рубинштейна «вышли» на виртуальный «пикет» в соцсети. На самой барной улице города они продолжают вести борьбу с заведениями – теперь из-за коронавируса. Ведь в городе уже закрыли все театры, музеи, кинотеатры, чтобы остановить распространение инфекции. Но бары до сих пор продолжают работать, подчеркивают активисты.

– Всех призывают к самоизоляции. Всех, кроме предприятий общепита. Закрыты даже фудкорты в торговых центрах. А бары в наших домах, которые и так работают с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, продолжают свою работу, – отмечают жители улицы Рубинштейна.

В своей группе «Граждане улицы Рубинштейна» в соцсети ВКонтакте они уже написали открытое письмо, адресованное вице-губернаторам Петербурга, с просьбой обратить внимание на проблему.

Напомним, что сейчас в Петербурге действует запрет на мероприятия численностью больше 50 человек. Пока такое количество могут принимать кафе и рестораны. Однако фудкорты в торговых центрах запретили – с 26 марта вступили в силу новые ограничения. Они распространяются также на фитнес-центры и бассейны.

ИСТОЧНИК KP.RU