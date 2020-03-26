Маленький ребенок провалился под лед замерзшего бассейна в Стрельне

26 Март 2020 2020-03-26T12:07:41+03:00

В Стрельне в замерзшем бассейне едва не утонул ребенок. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Невнимательность взрослых едва не стоила жизни 4-летнему мальчику. Днем 25 марта в службу скорой помощи поступил вызов из поселка Стрельна, где ребенок провалился под лед замерзшего бассейна.

- В полицию из детской городской больницы № 1 поступила телефонограмма, что в 16:26 бригадой скорой помощи из частного дома с диагнозом: состояние после утопления, в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшим на вызов полицейским родители малыша пояснили, что все произошло в гостях на участке у родственников. Ребенок решил выйти на лед замерзшего бассейна. Но ледяная корка оказалась тонкой и не выдержала веса мальчика. Его быстро достали, но пострадавший уже успел наглотаться воды.

По предварительным данным, семья благополучная, полная. По факту ЧП ведется полицейская проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU