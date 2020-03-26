Три зараженных коронавирусом вылечились в Петербурге

26 Март 2020 2020-03-26T12:18:42+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Петербурге постепенно меняется. В среду, 25 марта, из Боткинской больницы, где наблюдаются зараженные, выписаны еще три пациента. Все они абсолютно здоровы и хорошо себя чувствуют. Одна из выздоровевших – 10-летняя девочка, которая две недели провела в больнице.

- 0-летняя девочка с мамой, которых мы сегодня выписали, прекрасные пациенты. Они каждый раз встречали нас улыбками – на входе и на выходе, взаимопонимание с врачом было отличное. Было очень приятно их лечить, - рассказал заведующий 6-м инфекционным отделением Владимир Капацын.

И того, на данный момент, в Петербурге уже шесть человек вылечились от коронавируса.

Согласно данным на утро 26 марта, в Северной столице еще у пяти горожан подтвердился диагноз коронавируса. Сейчас в больнице находятся 17 человек – 15 петербуржцев и два жителя Ленинградской области. За все время подтвержденных случаев зарегистрировано 26.

ИСТОЧНИК KP.RU