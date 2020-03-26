Разрушающийся Дом Говинга в Выборге передадут властям

26 Март 2020 2020-03-26T12:27:04+03:00

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Владелец Дома Говинга – одного из самых известных исторических зданий Выборга – готов передать объект городским властям. Это необходимо, чтобы начать в разрушающейся постройке первые контраварийные меры и уже затем реставрацию.

- Собственник нежилого дома № 11 по ул. Крепостной выразил готовность исполнить решение суда о проведении первоочередных противоаварийных работ на объекте и подтвердил намерение передать его региону, - сообщает пресс-служба Муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

Само здание с начала 90-х сменило несколько собственников, в том числе иностранных, и все это время ветшало и приходило в негодность. С 2014 года Дом Говинга принадлежит строительной кампании ООО «СК «Северо-Запад» и находится в ипотеке.

По искам властей Ленобласти суд неоднократно выносил решения о проведении ремонтных работ в здании, однако они не были исполнены.

В марте 2020 из-за обрушения части фасада властям Выборга даже пришлось закрыть проезд по Крепостной улице. Теперь есть надежда, что Дом Говинга приведут в порядок. Стоимость реставрации оценивается минимум в 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU