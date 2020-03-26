2020-03-26T12:27:06+03:00
Общество

Из-за кононавируса отменена таможенная пошлина на медицинские товары, ввозимые в Петербург

Тарифная льгота будет предоставляться по 30 сентября 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за кононавируса отменена таможенная пошлина на медицинские товары, ввозимые в ПетербургИз-за кононавируса отменена таможенная пошлина на медицинские товары, ввозимые в ПетербургФото: Олег ЗОЛОТО
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В связи с пандемией коронавируса в мире Северо-Западное таможенное управление вводит изменения. Как стало известно в четверг, 26 марта, временно отменяется таможенная пошлина на ввозимые медицинские товары, направленные на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции. К ним относятся бинты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, шприцы и прочее.

- Тарифная льгота предоставляется при условии регистрации декларации на товары для помещения их под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 30 сентября 2020 года включительно и представления в таможенные органы государств-членов подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, - сообщили в таможне.

Данное решение вступает в силу с 3 апреля 2020 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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