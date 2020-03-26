Эрмитаж проведет онлайн-экскурсию для итальянцев

26 Март 2020 2020-03-26T12:37:06+03:00

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Из-за пандемии коронавируса, многие страны находятся на жестком карантине. Однако это не повод находиться в культурной изоляции. Государственный Эрмитаж решил поддержать жителей Италии. В четверг, 26 марта, музей проведет онлайн-экскурсию для заграничных друзей на итальянском языке.

- В 12.00 в поддержку наших друзей и коллег из Италии мы проведем онлайн-экскурсию на итальянском языке по парадным залам Зимнего дворца. Мы хотим поддержать жителей Италии, которые сейчас переживают трудные времена. Мы не можем оказать медицинскую или финансовую помощь, но стремимся оказать моральную поддержку – скрасить это непростое время той красотой, которую может подарить Эрмитаж, - пояснили в музее.

Искусствоведы музея расскажут о шедеврах итальянской живописи. Специально подготовленные видео продемонстрируют картины, а специалисты поведают интересные истории и о ходе реставраций различных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU