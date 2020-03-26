2020-03-26T12:54:30+03:00
Общество

Выплату субсидий за ЖКУ петербуржцам продлят автоматически на полгода

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Выплату субсидий за ЖКУ продлят петербуржцам автоматически на полгодаВыплату субсидий за ЖКУ продлят петербуржцам автоматически на полгодаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жителям Петербурга автоматически продлят выплату субсидий за ЖКУ на полгода. Как стало известно в четверг, 26 марта, это связано с исполнением поручений президента России в рамках осуществления мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- Жилищный комитет Санкт-Петербурга продлит предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг всем гражданам, у которых срок предоставления субсидии истекает 31 марта и 30 апреля 2020 года. Выплата продлевается на очередной шестимесячный срок автоматически, - сообщили в Смольном.

Ранее для продления срока предоставления субсидии гражданину необходимо было лично обратиться с заявлением и комплектом документов в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Граждане, которые ранее не обращались за предоставлением субсидии, смогут обратиться за мерой поддержки дистанционно через портал «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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