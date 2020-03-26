Депутаты хотят запретить продажу газовых зажигалок подросткам-токсикоманам

26 Март 2020 2020-03-26T12:57:35+03:00

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Петербургские депутаты обеспокоились высокой смертностью среди подростков-токсикоманов и решили разобраться с этой проблемой. А для начала – запретить несовершеннолетним продажу газовых зажигалок.

- Законопроект разработан в связи с крайне тревожной тенденцией роста количества смертей подростков от вдыхания бытового газа. В России такой вид токсикомании уже унес в течение трех лет жизни 361 ребенка. При этом, если в 2016 году зафиксировано 65 таких случаев, то в 2018 году – уже 154. Новая угроза требует принятия срочных мер, - заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Новый законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов, предполагает запрет на продажу в Петербурге зажигалок подросткам. За нарушение предлагается штрафовать частных лиц на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, юрлица заплатят т 30 до 50 тысяч.

- Кроме того, зажигалки в руках детей являются источником пожарной опасности, - добавил спикер ЗакСа.

Теперь законопроект должны рассмотреть и утвердить депутаты, а потом и губернатор Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU