Интеллигентная изоляция: Как посетить Эрмитаж во время карантина
Несмотря на то, что Эрмитаж временно приостановил прием посетителей в связи с карантинам из-за коронавируса, музей продолжает жить полной жизнью. Каждый день работники Зимнего дворца проводят онлайн-экскурсии для всех желающих, чтобы не разлучать людей с искусством. Очередную программу Эрмитаж подготовил и на 26 марта.
- В 15.00 предлагаем вам присоединиться к трансляции из хранения Отдела археологии Восточной Европы и Сибири в РХЦ «Старая Деревня» и посмотреть выпуск авторской программы Михаила Пиотровского «Эрмитаж – археолог» и запись экскурсии из Золотой кладовой, - говорится на сайте музея.
Также к «интеллигентной изоляции» присоединяется и Эрмитажный театр. В 19.00 состоится премьера спектакля, посвященного 90-летию композитора Олега Каравайчука. Важно, что спектакль будет проходить онлайн и запись его не сохранится.
Расписание прямых трансляций можно посмотреть в группе Эрмитажа в соцсети. Также музей ведет прямые эфиры и в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU