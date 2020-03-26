Интеллигентная изоляция: Как посетить Эрмитаж во время карантина

26 Март 2020 2020-03-26T13:03:53+03:00

Музей продолжает проводить экскурсии и концерты даже в отсутствии посетителей

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что Эрмитаж временно приостановил прием посетителей в связи с карантинам из-за коронавируса, музей продолжает жить полной жизнью. Каждый день работники Зимнего дворца проводят онлайн-экскурсии для всех желающих, чтобы не разлучать людей с искусством. Очередную программу Эрмитаж подготовил и на 26 марта.

- В 15.00 предлагаем вам присоединиться к трансляции из хранения Отдела археологии Восточной Европы и Сибири в РХЦ «Старая Деревня» и посмотреть выпуск авторской программы Михаила Пиотровского «Эрмитаж – археолог» и запись экскурсии из Золотой кладовой, - говорится на сайте музея.

Также к «интеллигентной изоляции» присоединяется и Эрмитажный театр. В 19.00 состоится премьера спектакля, посвященного 90-летию композитора Олега Каравайчука. Важно, что спектакль будет проходить онлайн и запись его не сохранится.

Расписание прямых трансляций можно посмотреть в группе Эрмитажа в соцсети. Также музей ведет прямые эфиры и в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU