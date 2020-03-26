2020-03-26T13:30:08+03:00
Общество

В Колпино за долги арестовали кабину портального крана

Решение суда исполнили приставы
Петр КИБЕР
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Приставы арестовали кабину строительного крана за долги.Приставы арестовали кабину строительного крана за долги.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очень разносторонний опыт можно получить, работая в службе судебных приставов. За долги, по решению судов, им приходится арестовывать самое разное имущество. От собак ценных пород до заборов. А в Петербурге, к примеру, под арест попала кабина портального крана.

- Судебные приставы Колпинского района произвели арест кабины управления портального крана. Деньги, полученные от реализации техники, будут перечислены в счет погашения задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.

Причиной крайних мер стал долг в 1 миллион 420 тысяч рублей, который одна колпинская фирма все никак не могла вернуть другой.

Директор компании-должника на повестки приставов не реагировал и на заседания не являлся. Тогда инспектора установили, где находится имущество должника и приехали туда во всеоружии.

Кабину крана арестовали, описали и отправили на оценку. Теперь ее продадут с торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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