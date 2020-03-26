Татуированный белорус пропал в Петербурге, приехав на заработки

26 Март 2020 2020-03-26T13:36:54+03:00

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Гражданин Республики Беларусь пропал без вести в Петербурге после того, как приехал в Россию на заработки. В четверг, 26 марта, полиция города Витебск обратилась в «КП-Петербург» с просьбой помочь в поисках 33-летнего мужчины.

- Артем Плешков в январе 2019 года выехал на заработки в Петербург. С тех пор о его местонахождении ничего не известно, - сообщили в МВД Республики Беларусь.

Мужчина ростом около 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза небольшие и глубокосидящие, большой нос, оттопыренные уши. Волосы у пропавшего светло-русые с залысиной. Носит 40-41 размер обуви.

В чем одет был мужчина в момент пропажи не известно. Из особых примет на теле пропавшего множество татуировок: на шее с правой стороны надпись «No Fate», на правом плече рисунок пагона, на груди слева – звезда с глазом, на груди справа – звезда и знак инь-янь, на левой руке абстрактная татуировка, а ближе к кисти надпись. Также на среднем пальце левой руки татуировка в виде перстня.

Граждан, обладающей любой информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам 8-10375212376125, 8-10375212376102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU