2020-03-26T13:44:44+03:00
Общество

Полиция Петербурга назвала фейком новость об отлове подростков, не соблюдающих режим карантина

В соцсетях пугают, что правоохранители начали ежедневные патрули по торговым центрам
Лилия КОЗЛОВА
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Информация об отлове школьников полицией, не соблюдающих режим карантина, оказалась фейкомИнформация об отлове школьников полицией, не соблюдающих режим карантина, оказалась фейкомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полиция призывала жителей скептически относиться к недостоверным сведениям. Так, в социальных сетях появилась информация о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Однако, как заявили в полиции 26 марта, это новость является фейком.

- Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Аналогичные сообщения были выявлены в соцмедиа других регионов и уже были опровергнуты сотрудниками полиции, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Правоохранители призывают граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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