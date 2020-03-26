Определен подрядчик, который построит мосты к «Лахта Центру» за 3,6 млрд рублей
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербугрга подвел итоги конкурсов на строительство подъездов к «Лахта Центру». Победителем выбрана петербургская компания, которая за сумму в 3,6 миллиарда рублей возведет два моста-эстакады.
- Проектом предусмотрено строительство двухполосного эстакадного съезда (северного) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной круговой площади и двухполосного эстакадного съезда (южного) от площади до улицы Савушкина, - сообщает пресс-служба КРТИ.
Обе эстакады пройдут над водой через заводь реки Бобылки, текущей от Лахтинского разлива к Финскому заливу.
По заверениям чиновников, это «снизит» транспортную нагрузку на дорожную сеть Приморского района. Все строительные работы должны быть завершены до 15 ноября 2023 года. Тогда готовый объект планируют пустить в эксплуатацию.
Заказчиком работ выступает Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU