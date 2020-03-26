2020-03-26T13:52:05+03:00
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Определен подрядчик, который построит мосты к «Лахта Центру» за 3,6 млрд рублей

Для выездов на Приморский проспект и улицу Савушкина сделают две эстакады
Петр КИБЕР
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К "Лахта Центру" построят две эстакады за 3,6 миллиарда рублей. Фото: КРТИ СПбК "Лахта Центру" построят две эстакады за 3,6 миллиарда рублей. Фото: КРТИ СПб
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербугрга подвел итоги конкурсов на строительство подъездов к «Лахта Центру». Победителем выбрана петербургская компания, которая за сумму в 3,6 миллиарда рублей возведет два моста-эстакады.

- Проектом предусмотрено строительство двухполосного эстакадного съезда (северного) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной круговой площади и двухполосного эстакадного съезда (южного) от площади до улицы Савушкина, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Обе эстакады пройдут над водой через заводь реки Бобылки, текущей от Лахтинского разлива к Финскому заливу.

По заверениям чиновников, это «снизит» транспортную нагрузку на дорожную сеть Приморского района. Все строительные работы должны быть завершены до 15 ноября 2023 года. Тогда готовый объект планируют пустить в эксплуатацию.

Заказчиком работ выступает Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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