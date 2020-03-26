2020-03-26T14:07:34+03:00
Общество

400 фасадов жилых домов отмоют к лету в Петербурге

Месячник по благоустройству в городе стартует в апреле
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге отмоют 400 лицевых фасадов жилых домовВ Петербурге отмоют 400 лицевых фасадов жилых домовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В апреле 2020 года в Петербурге начнется месячник по благоустройству. После зимы многие жилые дома, скверы и парки нуждаются в уборке и мойке. Подготовка к мероприятиям уже началась. Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе, а также многие другие парки закрылись на просушку. Они снова откроются только 24 апреля.

- Мы уже месяц готовим город к лету: моем дороги, площади, а в мае-июне планируем высадить 6,5 миллиона цветов в городе. Вне зависимости от наличия или отсутствия вирусов, мы обязаны очистить город от грязи и пыли. Планы пока не изменились: месячник по благоустройству начнется 1 апреля, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по благоустройству.

Фасады жилых домов тоже нуждаются в уборке. Многие из них почернели от пыли за минувшую зиму. Так, в планах комитета отмыть от грязи 7 тысяч фасадов жилых домов на уровне первого этажа, а также 400 лицевых фасадов жилых зданий целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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