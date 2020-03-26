Обводный канал заволокло густым паром из-за прорыва трубы

26 Март 2020 2020-03-26T14:28:41+03:00

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Нулевая видимость образовалась в Петербурге на Обводном канале и вокруг него из-за прорыва трубы. Днем в четверг, 26 марта, в районе дома 177, между Лермонтовским и Дровяной, произошло ЧП. Густым белым паром заволокло все в округе так, что автомобилистам не проехать из-за отсутствия видимости.

- На Лермонтовском уже пробка. Носятся пожарные и ДПС. Пар на весь микрорайон, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

По официальным данным от «Теплосети», информация о прорыве трубы поступила в 13:00 в четверг, 26 марта. Специалисты компании сразу же приступили к устранению технологического нарушения.

- Специалисты оперативных бригад прибыли на место и обеспечили все необходимые меры безопасности. В данный момент производится локализация разлива воды на проезжей части. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен, - сообщили в «Теплосети».

Также в компании напомнили, что нельзя приближаться к месту, где видно парение или вытекание горячей воды.

Обводный канал затянуло густым паром из-за прорыва трубы .

ИСТОЧНИК KP.RU