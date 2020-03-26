2020-03-26T14:36:53+03:00
Общество

Смольный уточнил, как в Петербурге с 28 марта по 5 апреля будет работать городской и пригородный пассажирский транспорт

Свежие данные на 26 марта дал «Организатор перевозок»
Петр КИБЕР
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В ближайшую неделю почти весь транспорт будет работать по "выходному" графику.В ближайшую неделю почти весь транспорт будет работать по "выходному" графику.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургское государственное предприятие «Организатор» перевозок» дало пояснения, как будет работать городской и пригородный пассажирский транспорт в период объявленных «каникул» с 28 марта по 5 апреля.

- 28 марта транспорт будет работать по графикам субботы, а с 29 марта по 5 апреля - по графикам воскресенья, - сообщает пресс-служба ведомства.

Это означает изменение числа автобусов, троллейбусов, трамваев и прочей пассажирской техники, которые выводятся на маршруты в большем количестве по будним дням. Также по выходным транспорт начинает ходить позже и заканчивает раньше. Это надо учитывать тем, кого грядущая нерабочая неделя не коснется.

При этом некоторые маршруты с 30 марта по 5 апреля будут работать в особом режиме:

Так, движение трамвая № 57 (Тихорецкий пр. - пр. Луначарского) будет временно закрыто; автобус № 54 (Малая Балканская ул. - Кирочная ул) станет ездить с увеличенными интервалами; а автобусы № 90 (Улица Костюшко - Южное кладбище) и № 195 (Метро "Проспект Ветеранов" - Южное кладбище) останутся в графике будних дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Смольный уточнил, как в Петербурге с 28 марта по 5 апреля будет работать городской и пригородный пассажирский транспорт
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