Более 500 килограммов нефтеотходов ликвидировали в Пушкинском районе

26 Март 2020 2020-03-26T15:08:51+03:00

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В Петербурге комитет по природопользованию устранил в Пушкинском районе нефтеразлив. О ЧП стало известно благодаря обращению 25 марта местной жительницы, которая заметила загрязнение в дренажной канаве. Проверка подтвердила проблему и на место была направлена бригада экологической аварийной службы.

- Факт загрязнения подтвердился, специалисты обнаружили, что поверхность канавы покрывает пленка нефтепродукта. Также в канаве находилась канистра, емкостью 50 литров и рассеянный мусор, загрязненный нефтепродуктом. Общая площадь загрязнения составила порядка 30 квадратных метров, - сообщили в комитете.

Бригада извлекла загрязненный нефтепродуктами мусор из канавы, всего было вывезено 100 килограммов нефтесодержащих отходов. Участок с радужной пленкой обработали активной пеной, загрязненный газон обработали сорбентом, для локализации нефтеразлива в канаве установили сорбирующие боны.

С помощью специализированного вакуумного комплекса на базе автомашины «Урал» было собрано 500 кг нефтеводяной смеси. Специалисты также запланировали повторный выезд экологических аварийных служб для контроля ситуации и, при необходимости, продолжения работ по ликвидации последствий нефтеразлива.

ИСТОЧНИК KP.RU