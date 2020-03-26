Петербургским школьникам все же продлят каникулы из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T15:19:53+03:00

Петербургские школьники, как и их мамы с папами, будут отдыхать все следующую неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Петербургские школьники, судя по всем, все же получат дополнительную неделю каникул. Это стало понятно после вчерашнего обращения к россиянам Владимира путина. Президент объявил дни с 30 марта по 3 апреля нерабочими. А если отдыхают педагоги, как учиться детям? Поэтому городской Комитет по образованию решил отложить начало дистанционных занятий и дать детям провести время вместе с родителями.

- В настоящий момент мы разрабатываем регламент работы образовательных учреждений, он появится в самое ближайшее время. Педагоги, как и другие граждане РФ, должны в эту неделю не работать и оставаться по возможности в самоизоляции, - сообщили газете «Петербургский дневник» в пресс-службе комитета.

Пока сложность в том, что нерабочими объявлены дни до пятницы, 3 апреля, включительно. А некоторые школы работают и по субботам. Теперь чиновники думают, начинать домашнее обучение 4 апреля, или все же дождаться понедельника, 6-го числа.

Скорее всего, будет выбран последний и более логичный вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU