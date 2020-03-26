Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»

26 Март 2020 2020-03-26T17:23:35+03:00

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Петербургский пенсионер облил себя горючей жидкостью и поджег прямо у дверей «Петроэлектросбыта». Инцидент произошел днем в Купчино, а чтобы справиться с огнем и потушить человека, прохожие вызвали пожарных.

- Около 15:00 поступил вызов. По адресу Будапештская, дом 11, на улице, напротив входа в пункт обслуживания «Петроэлектросбыта», себя поджег мужчина, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Примчавшиеся на место пожарные успели загасить пламя и спасти жизнь пострадавшему. Он получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован прибывшими врачами скорой помощи.

Известно, что попытку самосожжения предпринял мужчина 1955 года рождения. Очевидцы инцидента сообщают, что перед тем как плеснуть на себя горючее и чиркнуть спичкой, пострадавший заходил в помещение офиса обслуживания, но потом вышел и все произошло. Мотивы поступка выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU