2020-03-26T22:55:06+03:00
Общество

В Пулково закрыли вход в пассажирский терминал на третьем этаже

Вход и выход людей осуществляется лишь через первый этаж
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Пулково закрыли въезд на эстакаду и вход в пассажирский терминал на третьем этаже.В Пулково закрыли въезд на эстакаду и вход в пассажирский терминал на третьем этаже.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пулково приняли решение закрыть вход в пассажирский терминал на третьем этаже с 19:00 26 марта. Сроки окончания ограничения пока не называются. Причина таких мер тоже остается «за кадром». Возможно, это связано с непрекращающимися отменами рейсов в аэропорте из-за коронавируса.

- Вход и выход пассажиров теперь осуществляется только через первый этаж. Посадка и высадка пассажиров автобусов № 39, № 39Э, маршрутного такси К-39 и бесплатных шаттлов до парковки Р4 проходит в зоне прибытия на первом этаже. Въезд на эстакаду закрыт. Подняться в зал регистрации можно на лифте или эскалаторе в терминале, - информирует пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

У гостей аэропорта просят прощения за временные неудобства. Людям советуют заблаговременно приезжать в Пулково.

Напомним, в аэропорте работает мобильный пункт проверки на коронавирус, который дает результаты анализа уже через сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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