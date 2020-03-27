Погода на 27 марта в Петербурге: Солнечно и +11

27 Март 2020 2020-03-27T07:49:49+03:00

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Вся рабочая неделя радовала жителей Северной столицы теплой и солнечной погодой, что не так часто бывает в Петербурге. Пятница, 27 марта, тому не исключение. В последний рабочий день перед длинными, в связи с пандемией коронавируса, выходными снова выдастся очень благоприятным.

- В пятницу, 27 марта, в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью держалась на уровне плюс 1-3 градуса, днем воздух прогреется до плюс 9-11 градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Такой же теплой выдастся и суббота. 28 марта синоптики обещают днем до 10-12 градусов тепла и снова солнце с периодическими облаками.

Но уже в воскресенье, 29 марта, резко похолодает. В городе ночью ожидается мокрый снег, ветер подует с севера, а температура воздуха упадет до плюс 1-3 градусов. Остается надеяться, что это не надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU