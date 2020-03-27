Пассажиропоток в Петербургском метро упал почти на 1 миллион

27 Март 2020 2020-03-27T08:10:19+03:00

Более чем на 930 тысяч человек снизился пассажиропоток Петербургского метро в связи с карантином Фото: Артем КИЛЬКИН

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В последние дни жители Петербурга стали меньше выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом в связи с карантинными мероприятиями из-за коронавируса. Также упала востребованность и в общественном транспорте. В пятницу, 27 марта, петербургский метрополитен сообщил о том, что пассажиропоток в подземке снизился практически на 1 миллион.

- В обычные дни петербургская подземка в среднем перевозит от 2,4 до 2,6 миллионов человек. Для сравнения возьмем середину рабочей недели. В среду, 11 марта 2020 года, пассажиропоток метро составил 2 472 918 человек, - рассказали в метрополитене.

Однако после того, как начала волна самоизоляции, студентов и школьников перевели на дистанционное обучение, а многие компании отправили своих работников на «удаленку», показатели серьезно стали меняться. Так, 18 марта пассажиропоток составил 1 954 092 человека – это почти на 527 тысяч пассажиров меньше, чем в прошлом году. А 25 марта он и вовсе упал до 1 676 042 пассажиров. Падение по сравнению с прошлым годом – более 930 тысяч человек.

Напомним, что с субботы, 28 марта, многое в жизни Петербурга изменится. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, а ряд общественного транспорта не будет ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU