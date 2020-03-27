Автомобиль сгорел у дома на Парашютной улице

27 Март 2020 2020-03-27T08:30:41+03:00

Пожар в Петербурге произошел под утро

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Как минимум для одного жителя Петербурга пятница, 27 марта, началась не с приятной новости. Под утро недалеко от ЖК «Юбилейный квартал» на Парашютной улице, что в Приморском районе, вспыхнул автомобиль. В результате выгорела передняя часть машины. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и часть салона.

- Сгорел S-class в кармане напротив дома 46 по Парашютной улице, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Как произошел пожар, свидетели не знают. Пользователи соцсети наперебой стали предлагать версию о поджоге.

- Война за парковочное место, - высказал мнение один из горожан.

Что в действительности послужило причиной пожара, пока не известно. Данную причину предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU