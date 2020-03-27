2020-03-27T08:54:00+03:00
Происшествия

Подростки устроили опасные «игры», ложась под колеса проезжающих машин в Пушкине

Странное развлечение детей попало на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Пушкине подростки ложатся под колеса проезжающих автомобилейВ Пушкине подростки ложатся под колеса проезжающих автомобилейФото: принтскрин видео.
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Крайне опасное развлечение нашли для себя подростки из города Пушкин, что под Петербургом. Вечером в четверг, 26 марта, в социальной сети появилось видео с авторегистратора одного из автомобилистов, на котором мальчики выбегают на дорогу и ложатся на проезжую часть под колеса автомобилей.

- Не слов, нецензурная брать, - возмущаются поведением подростков пользователи сети.

На кадрах, заснятых проезжающей машиной, видно, как трое ребят стоят на обочине, а видя подъезжающие машины, выходят на дорогу и ложатся на асфальт. Благо, все проезжающие мимо водители видят подростков и объезжают их, чтобы не навредить.

Однако такие опасные «игры» могут быть смертельными как для самих подростков, так и водителей, которые вынуждены выезжать на встречную полосу движения, дабы не проехаться по «храбрецам». Пользователи соцсетей в своем праведном гневе не могут подобрать ни одного печатного слова для того, чтобы описать свое возмущение по поводу подобного «развлечения».

Подростки ложатся под проезжающие машины в Пушкине .

ИСТОЧНИК KP.RU

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