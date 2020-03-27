2020-03-27T09:23:42+03:00
Общество

Соблюдение карантина из-за коронавируса в Петербурге проверила полиция

20 нарушителей режима самоизоляции были отправлены в пансионат «Заря»
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга провела проверку соблюдения карантинных мероприятийПолиция Петербурга провела проверку соблюдения карантинных мероприятийФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В связи с пандемией коронавируса, в Петербурге проводятся серьезные меры для предотвращения распространения заболевания. В частности, все прибывшие из-за границы обязаны провести в самоизоляции 14 дней, чтобы не подвергать потенциальной опасности горожан. За соблюдением этого правила следят сотрудники МВД. В пятницу, 27 марта, полиция подвела первые итоги проверки соблюдения карантинных мероприятий.

- Сотрудниками полиции совместно с представителями Роспотребнадзора 25 и 26 марта осуществлялись проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа. В результате проведенных мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Так 20 человек были оставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга. Двое граждан с признаками ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени Боткина.

Полиция на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации для максимально оперативного реагирования на все факты несоблюдения карантинных мероприятий с целью сохранения жизни и здоровья граждан в этот непростой исторический период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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