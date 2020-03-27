2020-03-27T10:26:59+03:00
Происшествия

Лжетаксисты-клофелинщики отравили и ограбили на 3,5 миллионов рублей жителей Петербурга

Членам преступной группировки грозит до 15 лет тюрьмы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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До 15 лет лишения свободы предусмотрено группе лжетаксистов-клофелинщиков, орудовавших в ПетербургеДо 15 лет лишения свободы предусмотрено группе лжетаксистов-клофелинщиков, орудовавших в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Петербурге завершилось расследование в отношении группы лжетаксистов-клофелинщиков, которые ограбили как минимум шесть человек. Как стало известно в пятницу, 27 марта, четверым обвиняемым в возрасте от 22 до 38 лет грозит до 15 лет тюрьмы. В общей сложности они крали порядка 3,5 миллионов рублей.

- В период с июня 2016 года по август 2017 года четверо мужчин, двое из которых являлись уроженцами кавказского и сопредельного государств, объединились в организованную группу. Они подготовили нейролептик, а также несколько легковых автомобилей, на которых передвигались по городу под видом таксистов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В качестве жертв они выбрали пьяных людей и предлагали довезти их до дома. В машине с помощью обмана или угроз преступники заставляли своих жертв выпить напиток с растворенным в нем нейролептиком.

После того, как жертва приходила в беспомощное состояние, преступники грабили его. Кроме этого, фигуранты провожали граждан до места проживания, где похищали интересующее их имущество.

Помимо этого, в ходе проведения обыска в жилище у 38-летнего участника организованной группы сотрудниками полиции были изъяты предметы и вещества, запрещенные к свободному обороту: психотропное вещество «амфетамин» массой около 34 граммов, а также сигнальный пистолет, переделанный под огнестрельный, с двумя патронами к нему.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении участников организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Лжетаксисты-клофелинщики ограбили жителей Петербурга на 3,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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