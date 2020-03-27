2020-03-27T10:27:51+03:00
Общество

Выплаты к 75-летию победы сделают в апреле из-за коронавируса

Деньги получат 120 тысяч пенсионеров Петербурга
Петр КИБЕР
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Выплаты к 75-летию победы сделают в апреле.Выплаты к 75-летию победы сделают в апреле.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербургское отделение Пенсионного фонда России (ПФР) объяснило, как будут проведены выплаты по случаю 75-летия Победы. Изменения в ранее намеченные планы внес коронавирус, поэтому решено отказаться от приема заявлений от пенсионеров и произвести все расчеты в апреле.

- Выплаты к 75-летию Победы по Указу президента России будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в распоряжении территориальных органов ПФР, - сообщает пресс-служба ведомства.

То есть пенсионерам идти и подтверждать право на выплаты никуда не надо. Начисления сделают исходя из документов, имеющихся в ПФР на 1 апреля 2020 года.

Это сделано ради нераспространения коронавируса и безопасности самих пожилых людей, ведь именно они попадают в группу риска. Если же очень надо прийти, то сейчас отделения ПФР принимают только по предварительной записи на сайте ил по телефону: (812) 292-85-92.

А всего выплаты к 75-летию Победы получат 120 тысяч жителей Петербурга. Инвалиды, ветераны войны, их вдовы, а также жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получат по 75 тысяч рублей.

Труженики тыла и совершеннолетние узники лагерей – по 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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