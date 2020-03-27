Внутреннее кольцо КАД полностью перекроют на три месяца

27 Март 2020 2020-03-27T10:38:48+03:00

Ограничение будет действовать на участке между ЗСД и проспектом Энгельса [фото]

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Автомобилистам Петербурга придется менять свои привычные маршруты. Как стало известно в пятницу, 27 марта, внутреннее кольцо КАД на участке между ЗСД и проспектом Энгельса полностью перекроют на три месяца. Перекрытие будет действовать с 1 апреля до 1 июля 2020 года.

Закрыт для движения будет участок от ЗСД до проспекта Энгельса / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- Будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Закрытие участка КАД связано с дорожно-строительными работами. На промежутке между ЗСД и Энгельса будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, смонтирована световая сигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU