Внутреннее кольцо КАД полностью перекроют на три месяца
Автомобилистам Петербурга придется менять свои привычные маршруты. Как стало известно в пятницу, 27 марта, внутреннее кольцо КАД на участке между ЗСД и проспектом Энгельса полностью перекроют на три месяца. Перекрытие будет действовать с 1 апреля до 1 июля 2020 года.
Закрыт для движения будет участок от ЗСД до проспекта Энгельса / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
- Будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Закрытие участка КАД связано с дорожно-строительными работами. На промежутке между ЗСД и Энгельса будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, смонтирована световая сигнализация.
ИСТОЧНИК KP.RU