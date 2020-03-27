Петербургские загсы отменили торжественные церемонии из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T10:46:36+03:00

Запрет на торжества в загсах вводят с 28 марта до 30 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Еще неделю назад Комитет по делам ЗАГС Петербурга слезно просил женихов и невест перенести свои торжественные церемонии на лучшие времена либо обойтись без праздника в стенах дворцов бракосочетаний. Вскоре в загсах ввели запрет на торжественные церемонии с числом участников свыше дюжины человек, включая брачующихся, а для гостей запустили онлайн-трансляции церемоний.

Но теперь Петербург вводит в жизнь новые меры, призванные сдержать распространение коронавируса. В их числе и запрет на проведение любых торжественных мероприятий «с очным присутствием физических лиц». Он будет действовать вплоть до 30 апреля.

– С 28 марта до 30 апреля государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке приостановлена, – сообщают в Комитете по делам ЗАГС Петербурга.

О том, как будут переносить намеченные торжественные церемонии и как загсы будут функционировать по рутинным вопросам на нерабочей неделе, в ведомстве обещали сообщить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU