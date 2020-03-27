2020-03-27T10:47:08+03:00
Общество

20 нарушителей режима карантина при коронавирусе поместили в пансионат «Заря»

А еще двоих отправили в Боткинскую больницу
Петр КИБЕР
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20 нарушителей карантина поместили в "Зарю", а еще двоих отправили в Боткинскую больницу.20 нарушителей карантина поместили в "Зарю", а еще двоих отправили в Боткинскую больницу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургское управление Роспотребнадзора совместно с полицией начало искать и находить нарушителей режима самоизоляции. Всего за двое суток были установлены 22 человека, не пожелавших сидеть две недели у себя дома. Все их отправили на карантин в принудительном порядке.

- 25 и 26 марта установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек, в отношении которых изданы постановления об изоляции и 20 из них доставлены в обсерватор, на базе пансионата «Заря». Двое граждан с признаками ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу им. С.П. Боткина, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что все граждане, вернувшиеся домой из заграничной поездки в последнее время, обязаны сообщить об этом по телефону 112, а также не выходить на улицу в течение 14 дней.

Это - необходимая мера для нераспространения коронавируса. Петербуржцев прибывают быть ответственными и отнестись с пониманием к таким ограничениям. Ну а нарушителям грозит наказание и принудительный карантин. В лучшем случае в пансионате «Заря». Там держат здоровых. Больные едут в Боткина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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