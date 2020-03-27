Школьники устроили забег по крышам в Мурино

27 Март 2020 2020-03-27T10:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Мурино, что в Ленинградской области, возмущенно поделились в социальной сети видео, а котором сняли, как развлекаются дети во время каникул и общего карантина. Вместо спокойных прогулок по площадкам или компьютерных игр, школьники выбрали покатую крышу со скользкой черепицей. Кадры опасной прогулки опубликованы в сети 26 марта.

- Я конечно все понимаю, что дети на карантине. Смотрите за ними внимательно. Сегодня в 16:00 по улице Новая 13 наблюдала такую картину. Жалко что поздно заметила, вызвала бы сотрудников полиции. Пожалуйста, если вы знаете этих детей или родителей проведите беседу или по заднице настучите, пока они не убились или башку не разбили, - возмутилась местная жительница.

На опубликованном видео видно двух мальчиков и одну девочку, которые бегают по крыше, запрыгивают на трубы. Примечательно, девочка более осторожно перемещается по покатой наклонности, стараясь не делать резких движений.

Однако некоторые пользователи сети не увидели в этом развлечении ничего страшного, мол, «сами в детстве тоже самое делали».

Еще одни школьники в Пушкине придумали опасные «игры». Подростки выбегают на дорогу и ложатся под колеса проезжающих машин.

Дети устроили забег по крышам в Мурино .

ИСТОЧНИК KP.RU