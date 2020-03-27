2020-03-27T11:15:36+03:00
Происшествия

Пенсионер объяснил, что хотел сжечь себя перед офисом «Петроэлектросбыта», потому что неделю жил без света

Ему все никак не могли поменять электросчетчик в квартире
Петр КИБЕР
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Пенсионер жил неделю без света и решил пойти на крайние меры. Фото: vk.com/spb_todayПенсионер жил неделю без света и решил пойти на крайние меры. Фото: vk.com/spb_today
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Стало известно, по какой причине петербургский пенсионер пытался сжечь себя перед центром обслуживания «Петроэлектросбыта» на Будапештской улице. Все произошло 26 марта, днем. 64-летний дедушка зашел в офис, поговорил, потом вышел наружу. Дальше вспыхнуло пламя. Его успели спасти, а позднее мужчина объяснил, что толкнуло его на такой отчаянный шаг.

- Пострадавший рассказал, что ему не могут заменить электросчетчик в квартире, из-за чего он неделю живет без электричества, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Доведенный до отчаяния пенсионер пошел выяснять отношения, но заранее подготовился к отказу. В итоге пожилой мужчина получил серьезные ожоги головы, лица, верхних дыхательных путей, шеи, верхних конечностей и в тяжелом состоянии был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По факту ЧП полиция ведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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