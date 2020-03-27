Пенсионер объяснил, что хотел сжечь себя перед офисом «Петроэлектросбыта», потому что неделю жил без света
Стало известно, по какой причине петербургский пенсионер пытался сжечь себя перед центром обслуживания «Петроэлектросбыта» на Будапештской улице. Все произошло 26 марта, днем. 64-летний дедушка зашел в офис, поговорил, потом вышел наружу. Дальше вспыхнуло пламя. Его успели спасти, а позднее мужчина объяснил, что толкнуло его на такой отчаянный шаг.
- Пострадавший рассказал, что ему не могут заменить электросчетчик в квартире, из-за чего он неделю живет без электричества, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Доведенный до отчаяния пенсионер пошел выяснять отношения, но заранее подготовился к отказу. В итоге пожилой мужчина получил серьезные ожоги головы, лица, верхних дыхательных путей, шеи, верхних конечностей и в тяжелом состоянии был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
По факту ЧП полиция ведет проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU