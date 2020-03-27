2020-03-27T11:20:57+03:00
Общество

Зоомагазины будут работать во время жесткого карантина в Ленобласти

Также продолжат работу ветеринарные аптеки
Лилия КОЗЛОВА
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Зоомагазины и ветаптеки продолжат работу во время карантина в ЛенобластиЗоомагазины и ветаптеки продолжат работу во время карантина в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С 30 марта по всей России объявлена выходная неделя в связи с карантином из-за коронавируса. В Ленинградской области прекращают работу многие производства, а также закрывается все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Однако, как стало известно в пятницу, 27 марта, товары для животных также можно будет купить.

- Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил дополнить постановление с тем, чтобы на неделе с 30 марта по 3 апреля разрешить работу ветеринарных аптек и продажу зоотоваров, - сообщили в администрации 47-го региона.

Так, товары для животных тоже попадают под категории первой необходимости, ведь не кормить и не лечить своих питомцев жители не могут.

Что касается остального, то все театры, кинотеатры, музеи, кафе и рестораны, бары, ночные клубы и многое другое во время карантинной недели будет закрыто. Власти региона рекомендуют жителям соблюдать самоизоляцию, чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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