Влюбленный петербуржец силой похитил свою бывшую девушку

27 Март 2020 2020-03-27T11:39:26+03:00

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В Петербурге полиция задержала подозреваемого в похищении человека. Около шести часов вечера в четверг, 26 марта, в правоохранительные органы обратилась 27-летняя местная жительница, которая заявила, что ее бывший возлюбленный силой посадил в машину и пытался увезти. Однако ей удалось сбежать.

- Как пояснила заявительница, инцидент произошел около 9:30 часов 22 марта. Она вышла из дома на улице Маршала Казакова, когда ее бывший сожитель, 32-летний мужчина, силой посадил ее в машину, принадлежащую его матери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина похитил бывшую девушку, чтобы отвезти ее к себе домой и решить длящийся конфликт. Однако петербурженке такой способ примирения не понравился. Она оказала сопротивление мужчине и выбежала из машины.

Вечером 26 марта полиция задержала подозреваемого. Известно, что мужчина ничего не работает и ранее судим не был. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU