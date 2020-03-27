2020-03-27T11:39:26+03:00
Происшествия

Влюбленный петербуржец силой похитил свою бывшую девушку

Женщина сбежала от настырного мужчины и заявила в полицию
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец задержан по подозрению в похищении бывшей возлюбленнойПетербуржец задержан по подозрению в похищении бывшей возлюбленнойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полиция задержала подозреваемого в похищении человека. Около шести часов вечера в четверг, 26 марта, в правоохранительные органы обратилась 27-летняя местная жительница, которая заявила, что ее бывший возлюбленный силой посадил в машину и пытался увезти. Однако ей удалось сбежать.

- Как пояснила заявительница, инцидент произошел около 9:30 часов 22 марта. Она вышла из дома на улице Маршала Казакова, когда ее бывший сожитель, 32-летний мужчина, силой посадил ее в машину, принадлежащую его матери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина похитил бывшую девушку, чтобы отвезти ее к себе домой и решить длящийся конфликт. Однако петербурженке такой способ примирения не понравился. Она оказала сопротивление мужчине и выбежала из машины.

Вечером 26 марта полиция задержала подозреваемого. Известно, что мужчина ничего не работает и ранее судим не был. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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