Специальные часы для посещения магазина пожилыми людьми появились в Петербурге

27 Март 2020 2020-03-27T11:55:43+03:00

В магазинах Петербурга выделили специальное время для пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

В связи с пандемией коронавируса пенсионеры находятся в группе риска [фото]

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В Петербурге сеть магазинов «Пятерочка» установила специальные часы для посещения торговых залов пожилыми людьми. Так, жители города в пятницу, 27 марта, заметили, что на входных дверях универсамов появились объявления, в которых администрация сети просит пенсионеров приходить за покупками по утрам, а остальных категорий граждан воздержаться от по посещения в это же время.

- Уважаемые гости! Мы вводим специальные часы для посещения наших магазинов пожилыми людьми: каждый понедельник и четверг до 10:00, - говорится в объявлении.

Сеть магазинов предлагает пенсионерам делать покупки в понедельник и четверг до 10 часов утра / Фото: ВК "Новости Купчино"

Также в объявление указана просьба остальных людей в это время минимизировать посещение магазинов, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для здоровья делать покупки.

Напомним, что с 28 марта в Петербурге усиливаются меры по борьбе с распространением коронавируса. На протяжении недели в городе будут закрыты все заведения, а также уменьшит работу транспорт. Исключением являются продуктовые магазины и аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU