КГИОП решил сохранить часть Дома Басевича

27 Март 2020 2020-03-27T12:15:27+03:00

А здания на Тележной разрешили снести почти полностью

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Комитет по охране и использованию памятников (КГИОП) Петербурга провел новые слушания по двум знаковым городским объектам. При участии специалистов и градозащитников решалась судьба Дома Басевича и комплекса зданий на Тележной улице. Первому повезло больше.

- После доработки проекта предложено сохранение наружных и части внутренних стен и простенков 1-4 этажей лицевого корпуса здания по Большой Пушкарской улице, 7, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Также члены рабочей группы просят сохранить конструкции и пятого этажа лицевого корпуса, а также воссоздать шестой этаж и мансарду так, чтобы оно было основано на исторической иконографии.

Напомним, что в Доме Басевича после реконструкции должна расположиться Академия танца Бориса Эйфмана.

А вот внутренние флигели дома 21, литера А на Тележной улице решено снести. Оставят лишь первые этажи. При реконструкции внешний исторический облик здания восстановят. Также инвестора обяжут сохранить и соседний дом под номером 23.

А вот вот флигелей на Тележной оставят лишь первые этажи. Фото: КГИОП

ИСТОЧНИК KP.RU