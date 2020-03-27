Источник: в детской больнице в Колпино выявили коронавирус у пятилетнего ребенка
За минувшие сутки в России зафиксировано 196 подтвержденных случаев коронавируса. Петербурга в этом списке нет, у нас по-прежнему официально 26 заболевших, шестеро из которых уже выписались из больницы.
Впрочем, в ближайшие дни инфицированных все же станет больше. По данным "Комсомольской правды в Петербурге" в ДГБ № 22 в Колпино первым положительным тестом подтверждена коронавирусная инфекция у одного из пациентов - пятилетнего мальчика.
- Ребенка уже перевели в Боткинскую больницу, второй тест будут делать там, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" пациенты ДГБ № 22 на условиях анонимности. - До этого он провел здесь неделю. Причем лежал не в боксе и не на инфекционном отделении. Сейчас будут проверять всех, кто здесь тоже был в это время.
Напомним, сейчас в инфекционной больнице в Петербурге остаются с подозрением на коронавирус 330 пациентов, среди них есть 16 детей.Один ребенок есть и среди выздоровевших - это десятилетняя девочка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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