2020-03-27T12:21:59+03:00
Общество

Источник: в детской больнице в Колпино выявили коронавирус у пятилетнего ребенка

Первый тест дал положительный результат
Александра СУРИС
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Первый тест у ребенка дал положительный результатПервый тест у ребенка дал положительный результатФото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в России зафиксировано 196 подтвержденных случаев коронавируса. Петербурга в этом списке нет, у нас по-прежнему официально 26 заболевших, шестеро из которых уже выписались из больницы.

Впрочем, в ближайшие дни инфицированных все же станет больше. По данным "Комсомольской правды в Петербурге" в ДГБ № 22 в Колпино первым положительным тестом подтверждена коронавирусная инфекция у одного из пациентов - пятилетнего мальчика.

- Ребенка уже перевели в Боткинскую больницу, второй тест будут делать там, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" пациенты ДГБ № 22 на условиях анонимности. - До этого он провел здесь неделю. Причем лежал не в боксе и не на инфекционном отделении. Сейчас будут проверять всех, кто здесь тоже был в это время.

Напомним, сейчас в инфекционной больнице в Петербурге остаются с подозрением на коронавирус 330 пациентов, среди них есть 16 детей.Один ребенок есть и среди выздоровевших - это десятилетняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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