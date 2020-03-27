Минтруд: Нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля не должна включаться в число дней отпуска

27 Март 2020 2020-03-27T16:57:41+03:00

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С понедельника, 30 апреля, страна уходит на карантин: до 5 апреля у многих будет нерабочая неделя, в связи с чем в Министертсве труда решили разъяснить и дать рекомендации по этому периоду. Так, нерабочие дни не служат основанием для снижения заработной платы. Также, пишет kp.ru, выходные с 30 марта по 5 апреля должны быть с сохранением за работниками заработной платы, которую работодатели должны перевести в обычном, а не повышенном, размере, так как эти дни не относятся к выходным или праздничным дням. Также время с 30 марта по 3 апреля не должно включаться в число дней отпуска.

В Минтруде еще напомнили, что работать на следующей недели будут все структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки, транспорт, а также социальные фонды, государственные и муниципальные служащие.

Напомним, 25 марта 2020 года Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Президент несколько раз подчеркнул, что главное - это здоровье и безопасность граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU