2020-03-27T12:37:27+03:00
Общество

«Минус коронавирус»: В социальной сети появилась официальная страница по борьбе Ленобласти с инфекцией

На странице собраны все важные новости, события и актуальная информация о вирусе в 47-м регионе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Ленобласть открыла официальную страницу в соцсети с информацией по борьбе с коронавирусомЛенобласть открыла официальную страницу в соцсети с информацией по борьбе с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Администрация Ленинградской области создала официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте» для информирования населения о ситуации с уханьской пневмонией – «Минус коронавирус. Ленобласть». С 27 марта на странице будет размещаться самая актуальная информация, посвященная борьбе с пандемией.

- Здесь опубликован полный текст постановления губернатора Ленинградской области о карантинных мерах. Также здесь размещено интервью Александра Дрозденко, в котором он подробно рассказывает о режиме работы учреждений региона на следующей неделе, - сообщили в администрации 47-го региона.

На странице будет размещаться официальная информация, актуальные данные, новости, рекомендации для жителей области – меры профилактики и поддержки населения в сложный эпидемиологический период.

Напомним, что с 28 марта Ленобласть вводит жесткие меры по карантину из-за коронавируса. В течение недели в регионе будут работать только продуктовые магазины, аптеки, а также магазины с товарами для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как с 30 марта по 5 апреля городские и пригородные автобусы в Петербурге
Криптофермы, укравшие электричества на 15 миллионов, обнаружили в Ленобласти
Одна из управляющих компаний Петербурга разрешила пожилым не платить за ЖКХ
Более 5 тысяч человек сдали анализ на коронавирус в Ленобласти
На птицефабрике в Ленобласти работал подпольный цех с алкоголем
В Пулково показали, как защищают пассажиров от коронавируса
Из-за коронавируса биржи труда в Ленобласти останавливают прием посетителей
Прокуратура оспаривает законность продажи дачных участков в поселке Графская Славянка
В Пулково предполетный досмотр прошли 30 улиток
Сотрудник уголовного розыска Петербурга подозревается в мошенничестве
Тракторист спас стройку от пожара, выдернув ковшом горящую бытовку
Мужчина украл у бывшей жены детей и вывез их в Петербург
Из-за коронавируса «Бессмертный полк» в Петербурге могут провести в интернете
«Минус коронавирус»: В социальной сети появилась официальная страница по борьбе Ленобласти с инфекцией
Минтруд: Нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля не должна включаться в число дней отпуска
Источник: в детской больнице в Колпино выявили коронавирус у пятилетнего ребенка
КГИОП решил сохранить часть Дома Басевича
Электрички Петербурга изменят расписание с понедельника, 30 марта
Специальные часы для посещения магазина пожилыми людьми появились в Петербурге