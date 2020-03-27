«Минус коронавирус»: В социальной сети появилась официальная страница по борьбе Ленобласти с инфекцией
Администрация Ленинградской области создала официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте» для информирования населения о ситуации с уханьской пневмонией – «Минус коронавирус. Ленобласть». С 27 марта на странице будет размещаться самая актуальная информация, посвященная борьбе с пандемией.
- Здесь опубликован полный текст постановления губернатора Ленинградской области о карантинных мерах. Также здесь размещено интервью Александра Дрозденко, в котором он подробно рассказывает о режиме работы учреждений региона на следующей неделе, - сообщили в администрации 47-го региона.
На странице будет размещаться официальная информация, актуальные данные, новости, рекомендации для жителей области – меры профилактики и поддержки населения в сложный эпидемиологический период.
Напомним, что с 28 марта Ленобласть вводит жесткие меры по карантину из-за коронавируса. В течение недели в регионе будут работать только продуктовые магазины, аптеки, а также магазины с товарами для животных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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