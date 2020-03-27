Из-за коронавируса «Бессмертный полк» в Петербурге могут провести в интернете

27 Март 2020 2020-03-27T12:40:57+03:00

В 2020 году шествие могут провести в интернете. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Новые условия, к которым всем россиянам приходится приспосабливаться из-за пандемии коронавируса, поставили под угрозу отмены тысячи массовых мероприятий. Не стал исключением и «Бессмертный полк». Пока до 9 мая еще есть время, но петербургские организаторы уже думают, как можно провести шествия. Возможно, его перенесут в онлайн.

- Если из-за вируса шествие отменят, мы проведем его в цифровой форме. Если на май будет запрет, обнародуем этот план, - рассказали газете «Петербургский дневник» сами устроители акции.

Проведение мероприятия в виртуальном формате уже согласовывается.

Также глава петербургского штаба движения «Бессмертный полк» отметил, что они в любом случае будут прислушиваться к мнению санитарных врачей и других ведомств.

Даже если шествие на 9 мая разрешат, вероятны разные ограничения. От запрета присутствия для пожилых людей, детей, так и требование носить перчатки и маски.

Но в любом случае, подготовка к акции идет полным ходом, а в запасе у организаторов есть несколько вариантов действий.

ИСТОЧНИК KP.RU