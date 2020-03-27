Мужчина украл у бывшей жены детей и вывез их в Петербург

27 Март 2020 2020-03-27T13:01:17+03:00

В Петербурге разыскивают мужчину с двумя детьми, которых он незаконно вывез из Украины / Фото: УФССП Петербурга

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В Петербурге разыскивается 44-летней уроженец Украины с двумя малолетними сыновьями. Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов в пятницу, 27 марта, мужчина вывез детей из Украины без разрешения матери еще в июне 2019 года. С тех пор о нахождении мальчиков женщина ничего не знает.

- 3 июня 2019 года возбуждено дело о розыске детей, незаконно перемещенных в Россию из Украины. Находящийся в исполнительном розыске Астапенко Вячеслав Владимирович вывез детей без согласия матери и документов, предположительно в Петербург, - сообщили в ФССП.

В рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей мать обратилась с заявлением в компетентные органы о возвращении детей - пятилетнего Ярослава и 14-летнего Владислава.

- Вы можете помочь найти детей и вернуть их матери, если обладаете какой-либо информацией о местонахождении детей или их отца. Информацию можно сообщить по телефонам: 8(812) 318-2045 и 8(812) 318-2166.

ИСТОЧНИК KP.RU