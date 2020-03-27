Мужчина украл у бывшей жены детей и вывез их в Петербург
В Петербурге разыскивается 44-летней уроженец Украины с двумя малолетними сыновьями. Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов в пятницу, 27 марта, мужчина вывез детей из Украины без разрешения матери еще в июне 2019 года. С тех пор о нахождении мальчиков женщина ничего не знает.
- 3 июня 2019 года возбуждено дело о розыске детей, незаконно перемещенных в Россию из Украины. Находящийся в исполнительном розыске Астапенко Вячеслав Владимирович вывез детей без согласия матери и документов, предположительно в Петербург, - сообщили в ФССП.
В рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей мать обратилась с заявлением в компетентные органы о возвращении детей - пятилетнего Ярослава и 14-летнего Владислава.
- Вы можете помочь найти детей и вернуть их матери, если обладаете какой-либо информацией о местонахождении детей или их отца. Информацию можно сообщить по телефонам: 8(812) 318-2045 и 8(812) 318-2166.
ИСТОЧНИК KP.RU