Тракторист спас стройку от пожара, выдернув ковшом горящую бытовку

27 Март 2020 2020-03-27T13:24:17+03:00

От нее едва не вспыхнули десятки соседних вагончиков [видео]

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От больших неприятностей и сильного пожара на стройке спас смелый поступок петербургского тракториста. Он стрелой трактора подцепил полыхающую бытовку, стоящую в ряду таких же, но еще целых, и оттащил в сторону. Эпизод попал на видео.

- На пересечении Героев и Ленинского загорелись бытовки, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На записи случайного свидетеля видно, как в ряду бытовок, в которых живут приезжие строители, полыхает огонь. Пламя вырывается из окна и вот-вот перебросится на соседние вагончики. Но горящую бытовку выдергивает тракторист и масштабного бедствия удается избежать еще до приезда пожарных.

Спасателям лишь осталось залить водой обгорелые обломки. Сведений о пострадавших пока не поступало. «Комсомолка» направила запрос в петербургское управление МЧС за подробной информацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769128" frameborder="0"></iframe> В Петербурге тракторист спас стройку от большого пожара.Видео: vk.com/spb_today / Руслан Рублев

ИСТОЧНИК KP.RU