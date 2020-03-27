Тракторист спас стройку от пожара, выдернув ковшом горящую бытовку
От больших неприятностей и сильного пожара на стройке спас смелый поступок петербургского тракториста. Он стрелой трактора подцепил полыхающую бытовку, стоящую в ряду таких же, но еще целых, и оттащил в сторону. Эпизод попал на видео.
- На пересечении Героев и Ленинского загорелись бытовки, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На записи случайного свидетеля видно, как в ряду бытовок, в которых живут приезжие строители, полыхает огонь. Пламя вырывается из окна и вот-вот перебросится на соседние вагончики. Но горящую бытовку выдергивает тракторист и масштабного бедствия удается избежать еще до приезда пожарных.
Спасателям лишь осталось залить водой обгорелые обломки. Сведений о пострадавших пока не поступало. «Комсомолка» направила запрос в петербургское управление МЧС за подробной информацией.
В Петербурге тракторист спас стройку от большого пожара.Видео: vk.com/spb_today / Руслан Рублев
ИСТОЧНИК KP.RU