2020-03-27T13:37:14+03:00
Происшествия

Сотрудник уголовного розыска Петербурга подозревается в мошенничестве

Оперуполномоченный попросил взятку, обещая переквалифицировать дело
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге оперуполномоченный уголовного розыска подозревается в мошенничествеВ Петербурге оперуполномоченный уголовного розыска подозревается в мошенничествеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге оперуполномоченный уголовного розыска подозревается в мошенничестве. В четверг, 26 марта, следователи вместе с сотрудниками управления ФСБ задержали 48-летнего майора полиции и его пособника, 40-летнего уроженца Азербайджана. В отношении них возбуждено уголовное дело.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые в июле 2019 года, достоверно зная о том, что в производстве находится уголовное дело в отношении обвиняемого в разбое ввели в заблуждение его отца, - сообщили в следственном комитете.

Полицейский заверил, что может помочь переквалифицировать дело на менее тяжкий состав преступления, а также повлиять на избрание меры пресечения не связанной с лишением свободы. За это он попросил 500 тысяч рублей. 20 июля 2019 года в автомобиле, припаркованном около одного из домов по проспекту Стачек мужчина передал подозреваемым указанные денежные средства.

В результате работы следователей, эта история вскрылась. Сейчас расследование по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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