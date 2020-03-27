2020-03-27T13:46:26+03:00
Общество

В Пулково предполетный досмотр прошли 30 улиток

Декоративные моллюски должны отправиться самолетом в Архангельск
Петр КИБЕР
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В Петербурге предполетный досмотр прошли 30 улиток.В Петербурге предполетный досмотр прошли 30 улиток.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора
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Даже у некоторых моллюсков жизнь насыщеннее, чем у людей в условиях коронавируса. Если россиянам, что и правильно, рекомендовано сидеть дома, то улитки могут свободно летать на самолете. Так, 30 декоративных особей прошли предполетный досмотр в Пулково.

- 26 марта сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль 30 улиток. Инспекторы убедились, что моллюски перевозятся без нарушений, а ветеринарные сопроводительные документы оформлены правильно, - сообщает пресс-служба ведомства.

После того, как все улитки неспешно прошли контроль, живой груз приготовился к погрузке на борт самолета. Лайнер доставит моллюсков в Архангельскую область, где их очень ждут в одном из зоомагазинов.

Напомним, что с 26 марта режим работы Пулково несколько изменился. Теперь попасть в здание аэропорта можно только через первый этаж, где расположена зона прилета. Вход на третий этаж в терминал вылета с улицы закрыт, также как и подъездная эстакада для автобусов и машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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