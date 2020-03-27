2020-03-27T13:51:05+03:00
Общество

Прокуратура оспаривает законность продажи дачных участков в поселке Графская Славянка

На территории Гатчинского района продолжается вырубка леса на спорной земле
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура оспаривает законность продажи земли в Гатчинском районе ЛенобластиПрокуратура оспаривает законность продажи земли в Гатчинском районе ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области прокуратура оспаривает законность продажи участков в поселке Графская Славянка, Гатчинского района. Данную землю реализует девелопер «Армада». По мнению прокуроров, компания захватила часть Герколовской лесополосы, являющейся федеральной собственностью. Еще в августе 2019 года девелопер размежевал почти 60 гектаров леса более чем на 800 участков под дачное строительство и приступил к их продаже.

- В декабре 2019 года подано исковое заявление в Гатчинский городской суд о признании отсутствующим права собственности физических лиц на земельные участки, - сообщили в прокуратуре.

Также материалы дела направлены в налоговую для проверки. Согласно оценкам экспертов, рыночная цена спорных участков, размежеванных под ИЖС, может составить порядка 1,2–1,4 миллиардов рублей.

При этом в ЛОГКУ «Ленобллес», которое отвечает за лесной фонд в Ленобласти, не понимают, когда и на каком основании земля перешла в собственность физических лиц.

Сейчас продолжается вырубка леса на спорной земле, что зафиксировано лесничими в ходе очередной проверки.

Эксперты отмечают, что больше всего в этой ситуации могут пострадать люди, которые уже приобрели спорные участки. Дело в том, что если прокуратура в каких–то случаях добьется признания права на землю отсутствующим, то крайними окажутся покупатели: вряд ли им удастся быстро и полностью получить внесенные в компанию средства за землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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