В Пулково показали, как защищают пассажиров от коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T14:19:56+03:00

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В связи с пандемией коронавируса петербургский аэропорту Пулково ежедневно принимает ряд мер для предотвращения распространения инфекции. В пятницу, 27 марта, сотрудники воздушной гавани показали, как обрабатывают салоны самолетов до и после полетов, а также проводят дезинфекцию всех помещений аэровокзала для безопасности людей.

- Воздушные суда, прибывающие в Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку. В помещениях аэропорта Пулково, включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов, - рассказали в аэропорту.

Также в местах длительного пребывания пассажиров проводится обеззараживание воздуха с помощью очищающих установок. В туалетных комнатах зоны международных прилетов работают рециркуляторы воздуха. Проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы помещений аэропорта.

Кроме того, все желающие могут сдать тест на коронавирус прямо в зале аэропорта. В Пулково установлена специальная стойка, где сотрудники Роспотребнадзора берут анализы и присылают результаты спустя сутки.

Из-за коронавируса в Пулково постоянно производится дезинфекция помещений и самолетов .Управляющая компания аэропорта Пулково Воздушные Ворота Северной Столицы реализует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции - В аэропорту Санкт-Петербурга создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, государственными контролирующими органами, органами местной власти, Роспотребнадзором по вопросам COVID-19. - Воздушные суда, прибывающие в Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку. - В помещениях аэропорта Пулково, включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. - В местах длительного пребывания пассажиров проводится обеззараживание воздуха с помощью очищающих установок. В туалетных комнатах зоны международных прилетов работают рециркуляторы воздуха. Проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы помещений аэропорта. - Сотрудники аэропорта Пулково проинформированы о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Персонал аэропорта регулярно получает защитные маски, перчатки, антисептические салфетки и гели. - При недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта Пулково могут обратиться в медпункт. Медпункт расположен на втором этаже пассажирского терминала и работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU